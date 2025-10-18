وزير الاتصالات: مصر الأولى إفريقيًا في سرعة الإنترنت

كل ما تريد معرفته عن أجندة المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي جامعة

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متوسط سرعة الإنترنت في مصر 2025 وصل إلى 90 ميجا في الثانية، مضيفًا أن مصر هي الأسرع في إفريقيا وثاني أرخص دولة في إفريقيا في الإنترنت.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق.

وأكد وزير الاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي علم قائم منذ الخمسينات، مستدركًا: لكن لم تكن القدرات الحوسبية بهذا الشكل المستخدم اليوم مع التطور الهائل والمتسارع في قدرات الحاسبات على تحليل وإجراء عمليات حوسبية في وقت قياسي.

وتابع: ولذلك يتم تبني سياسة متوازنة في هذا المجال، ومصر لها عقدين من الزمان وهي تؤمن العديد من القطاعات فمنذ سنوات بدأت مصر في التأمين الصحي الجديد والذي ينتج بيانات هائلة يمكن استخدامها للجهات المعنية.

