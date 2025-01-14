74 % للطب البشري و65% للهندسة.. الحدود الدنيا لتنسيق نصف العام بالجامعات الخاصة والأهلية

كتب - عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة الحكومية والشهادات العامة المعادلة العربية والأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية والشهادات الفنية، التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية خلال مرحلة تنسيق نصف العام 2025.

وخاطب أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة رؤساء الجامعات بإعمال نفس الحدود الدنيا املعمول بها بها خلال تنسيق العام الجامعي الحالي 2024- 2025 وهي كالتالي:

- الحد الأدنى لكليات الطب البشري لطلاب الثانوية العامة المصرية 79% و76% لجامعتي الجلالة والعلمين و74% لجامعات سيناء والملك سيناء وشرق بورسعيد والإسماعيلي الأهلية.

- الحد الأدنى لكليات طب الأسنان 77% و75% لجامعتي الجلالة والعلمين و73% لجامعات سيناء والملك سالمان وشرق بوسعيد والاسماعيلية الأهلية.

- الحد الأدنى لكليات الصيدلة 71% ثم 70% لجامعتي الجلالة والعلمين 68% لجامعات سيناء والملك سالمان وشرق بوسعيد والاسماعيلية الأهلية.

- الحد الأدنى لكليات الهندسة 68%، 66% لجامعتي الجلالة والعلمين 65% لجامعات سيناء والملك سلمان وشرق بوسعيد والاسماعيلية الأهلية.

- 60% لكل كليات الحاسبات.

- الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 75% و 74% لجامعتي الجلالة والعلمين و72% لجامعات سيناء والملك سالمان وشرق بوسعيد والاسماعيلية الأهلية.

- الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 67% و65% لجامعات سيناء والملك سالمان وشرق بوسعيد والاسماعيلية الأهلية.



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