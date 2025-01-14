تنسيق نصف العام.. رابط التقديم وشروط فتح باب منح دراسية جامعية بالمجر

كتب- عمر صبري:

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية للحصول على درجة الدكتوراة "باللغة الإنجليزية"، مقدمة من دولة المجر للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضح الإعلان أن المنح تشمل التخصصات الآتية: (الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي) وعدد من مجالات الاهتمام ومنها (الطب وطب الأسنان والصيدلة).

وتقبل المنح الفئات التالية طبقًا لأولوية الترشيح (أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية المُدرجة في خطة البعثات، والجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنون الذين لا يعملون كمعاوني أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن، وذلك (بدون نفقات من البعثات).

وللاطلاع على شروط التقدم والأوراق المطلوبة يُرجى الرجوع لموقع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات اضغط هنا،

وللراغبين في التقدم للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري، اضغط هنا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم برامج الشراكة الدولية، وتوفير فرص للطلاب والباحثين المصريين للاطلاع على الخبرات العالمية، بما يُسهم في تقديم خدمة تعليمية أفضل تُعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية، وتنعكس إيجابًا على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

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