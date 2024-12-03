في عدة مجالات.. رابط التقديم وشروط منح الماجستير والدكتوراة من الصين

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية برامج الشراكة الدولية في توفير فرص للباحثين المصريين، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالاتهم الأكاديمية وتحسين قدراتهم.

وبحسب بيان، أعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإدارة المركزية للبعثات، عن منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026.

وتشمل مجالات المنح: علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وبناء شبكات الاتصالات والمعلومات، والأمن السيبراني، وعلوم الهندسة البحرية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، واللغة الصينية وآدابها، وكذلك التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني (اضغط هنا) ووضع كود رقم 8181 على الاستمارة.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني (اضغط هنا)، علمًا بأن آخر موعد للتقدم 9/1/2025. هنا

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