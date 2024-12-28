افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة سوهاج بـ4 مليارات جنيه

كتب - عمر صبري:

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة سوهاج، يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

استهل الوزير زيارته بافتتاح كلية طب وجراحة الفم والأسنان التي تُقام على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة إنشائية بلغت 600 مليون جنيه، ويتكون المبنى من بدروم، وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم الكلية 3 مدرجات بسعة 500 طالب وطالبة، و4 فصول دراسية بسعة 200 طالب وطالبة، و38 معملًا بسعة 760 طالبًا وطالبة.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور كلية الصيدلة التي تُقام على مساحة 6000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 200 مليون جنيه، وتضم الكلية 6 مدرجات بسعة 700 طالب وطالبة، و10 فصول دراسية بسعة 100 طالب وطالبة، و46 معملًا.

كما افتتح الدكتور أيمن عاشور كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التي تُقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 310 مليون جنيه، وتتكون الكلية من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، وتضم 3 مدرجات بسعة 1050 طالبًا وطالبة.

وافتتح الوزير مركز الاختبارات الإلكترونية، الذي يُقام على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة إنشائية 520 مليون جنيه، ويتكون المركز من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، ويضم 48 قاعة للاختبارات الإلكترونية، بسعة 5000 طالب وطالبة.

وافتتح الوزير أيضًا وحدات بمستشفى الطواري، حيث تم افتتاح وحدة القسطرة العلاجية بتكلفة 43 مليون جنيه، ووحدة عناية إصابات الرأس بتكلفة 5 ملايين جنيه، ووحدة عناية الأمراض الصدرية بتكلفة 5 ملايين جنيه، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

ووضع الوزير حجر الأساس لمستشفى الحروق، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتخصيص 10 آلاف متر لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق؛ استكمالاً للمنظومة العلاجية بمستشفيات سوهاج الجامعية، ويقع المستشفى بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة، ويُعد مستشفى الحروق الأول من نوعه على مستوى الصعيد، وسيضم المستشفى 30 سريرًا للعناية المركزة، و70 سريرًا لإقامة المرضي، وقسم طوارئ، ووحدة فحص، وقسم غيارات الحروق، ووحدة للعلاج الطبيعي، وغرف للعمليات، وقسمًا خاصًّا بالمعامل، بالإضافة إلى بنك الدم، والأقسام الإدارية، وقاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، والصيدلية، والمغسلة وغرف التعقيم.

وتفقد الوزير مبنى جامعة سوهاج الأهلية الذي تبلغ تكلفته 320 مليون جنيه، ويُقام على مساحة 5000 متر مربع، ويتكون المبنى من بدروم وأرضي، و4 أدوار متكررة، وستضم الجامعة 119 قاعة تدريس بسعة 30 طالبًا وطالبة، و3 مدرجات دراسية بسعة 500 طالب لكل مدرج.

كما تفقد الوزير المبنى التعليمي بالمستشفى الجامعي ويحتوي على 10 فصول دراسية، بإجمالي 400 كرسي للمحاضرات، و10 قاعات دراسية ومُدرجين للمحاضرات سعة 300 طالب، و220 طالبًا.

وتفقد الوزير مستشفى شفاء الأطفال الذي يُعد هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأطفال الصعيد، ويُقام المستشفى على مساحة 5.6 أفدنة، ويتكون من بدروم، ودور أرضي ومتكرر، ويضم 263 سريرًا، و122 غرفة لإقامة المرضى، و17 عيادة خارجية، و3 غرف مناظير، و5 غرف عمليات، كما يضم وحدات غسيل كلوي، وحضانة للأطفال المُبتسرين، ووحدة لعلاج الأورام، وغرف أشعة، وغرف عزل وصالات رياضية علاجية، و13 غرفة لإقامة الأطباء، وقاعة اجتماعات، و13 مصعدًا كهربائيًا، و2 سلم كهربائي، ووحدة تعقيم مركزية، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار و128 مليون جنيه.

وتفقد الوزير أيضًا صالة الألعاب الدولية بتكلفة مليار جنيه، وستقام على مساحة 26 ألف متر مربع، وتتسع لـ 5000 متفرج، وتضم 25 لعبة رياضية مختلفة، وتتضمن صالة رئيسية، وصالات ألعاب فرعية، وصالات ألعاب مُلحقة، وصالة لكبار الزوار، وقاعة للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزي، والساونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المُنظمة، ونادي صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي.

كما تفقد الوزير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة الذي بلغت مساهمة الجامعة في إنشائه 1.5 مليون جنيه، ويحتوى على 6 قاعات و37 جهازًا للحاسب الآلي.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور مركز إبداع مصر الرقمية، حيث تفقد معامل وقاعات المركز، كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة والبرامج التي يقدمها المركز.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بزراعة وغرس 60 شجرة مثمرة باسم الجامعات المصرية، وعلى رأسها زراعة شجرة باسم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات الخاصة والجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي البيئي في مصر، كأحد أدوات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونشر ثقافة التحول الأخضر، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة سوهاج بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به جامعة سوهاج بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي والبحثي لإعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور كبير بفضل الدعم غير المسبوق المُقدم من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المساندة المُستمرة للجامعات؛ للقيام بدورها العلمي والتعليمي والبحثي والمجتمعي على النحو المنشود.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني أن منظومة التعليم العالي شهدت تطورًا غير مسبوق في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي، مما أدى إلى حدوث تطور كبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى أن جامعة سوهاج قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 4 مليارات و137 مليون جنيه، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، مضيفًا أنه على صعيد القطاع الطبي، فقد تم ضخ استثمارات ضخمة بمستشفيات جامعة سوهاج، ليصل عددها إلى 6 مستشفيات، وهي (المستشفى الجامعي القديم والجديد، مستشفى الطوارئ، مستشفى شفاء الأطفال، والجراحات المتخصصة ومستشفى الحروق)، بهدف تقديم خدمة صحية لائقة لأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية تشهدان تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية ومباني الكليات، وتطوير المعامل، والقاعات الدراسية، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية، وتقديم برامج دراسية حديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية وصل عددها 125 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، لافتًا إلى الاهتمام بتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، وتطوير قدرات العناصر البشرية بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن العمل على رقمنة جميع الخدمات المُقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى وتحسين كفاءة العمل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

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