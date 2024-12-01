تمريض القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 56.. وعميدة الكلية تطالب الخريجين بالالتزام بأخلاقيات المهنة

كتب- عمر صبري:

احتفلت كلية التمريض بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة فاطمة عابد عميد الكلية، بتخريج الدفعة رقم 56 للكلية.

وبحسب بيان، بدأت فعاليات الحفل بطابور عرض للخريجين أمام القاعة، والتقاط الصور التذكارية، ثم بدات فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الطلاب الخريجين، وكلمة العميدة، ثم كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكلمة نقيب التمريض، ثم كلمة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم فاعليات التكريم وتسليم الشهادات.

وأكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة ،فى كلمته علي الأهمية الكبري لمهنة التمريض في خدمة المجتمع المصري وتنميته، موجهًا الطلاب بضرورة الافتخار بانتمائهم لجامعة القاهرة ذات الترتيب المتقدم داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وفخرهم لانتمائهم لكلية التمريض التي تخرج كوادر متميزة كل عام تخدم القطاع الصحي المصري، وكذلك انتمائهم لمصر صاحبة أقدم حضارة في التاريخ وقدمت للعالم أجمع الفنون والعلوم والثقافة وغيرها.

وأعربت د. فاطمة عابد عن فخرها واعتزازها بتخريج الدفعة 56 المتميزة، مؤكدة أهمية التزام الخريجين باخلاقيات مهنة التمريض، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز من أجل خدمة الوطن.

عميدة الكلية تطالب الخريجين بالالتزام بأخلاقيات المهنة

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلي الدعم المستمر الدي تقدمة النقابة لجميع الخريجين، مؤكدًة أهمية دور التمريض في دعم القطاع الصحي المصري.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، إن التمريض يقوم بدور فعال وهام داخل القطاع الصحي، مشيرًة إلي أهمية التعاون بين الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالقطاع من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

وعبّرت الدكتورة حنان ابراهيم، خلال كلمتها، عن سعادتها و فخرها لتخرج هذا الجيل الجديد من التمريض المصري الذي سوف يقدم مزيدا من الدعم للقطاع الصحي، مشيرًة إلي دور الكلية الرائد في تخريج كوادر متميزة في مهنة التمريض.

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