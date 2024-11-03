مدرس وأستاذ مساعد.. فرصة للتدريس أو التدريب بجامعة ليتوانيا

كتب- عمر صبري:

يسعى أعضاء هيئة التدريس مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، الحصول على فرص تدريس أو تدريب قصيرة الأمد في الجامعات الأجنبية الدولية، وذلك للحصول على فرص تبادل ثقافات وزيادة الخبرات، للتدريس أو التدريب لمدة أسبوع في ليتوانيا بجامعة Vytautas Magnus.

وهذه المنحة مقدمة من مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وممولة من برنامج إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي من خلال منح مبلغ مالي لتغطية معظم نفقات السفر والإقامة، ويشترط أن يجيد العضو المرشح اللغة الإنجليزية بمستوى B2 على الأقل، كما يجب عليه التواصل عبر الإيميل مع أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المضيفة للحصول على موافقة مبدئية قبل التقديم، فضلًا عن تجهيز الأوراق المطلوبة الآتية جميع الأوراق يجب أن تكون باللغة الإنجليزية:

- بيان حالة وظيفية (يحصل عليه من الكادر الخاص).

⁠اتفاقية التدريس Teaching Agreement أو اتفاقية التدريب Training Agreement، وهنا يختار عضو هيئة التدريس مجال واحد فقط إما التدريس أو التدريب Teaching Agreement اضغط هنا ، اضغط هنا ‏ اضغط هنا

- ⁠تقديم ما يثبت الحصول على موافقة مبدئية Pre- Acceptance من الجامعة المضيفة التواصل عبر الإيميل مع أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المضيفة للحصول على موافقة مبدئية.

- ⁠خطاب دوافع Motivation Letter هو خطاب من صفحة واحدة يدعم طلبك للترشح للمنحة، تذكر فيه إنجازاتك ومهاراتك ودوافعك التي تؤهلك للقبول.

- ⁠باسبور/ بطاقة رقم قومي.

- ⁠سيرة ذاتية محدثة.

- وسيلة التقديم إرسال إيميل إلى ‏Mobility@iro.cu.edu.eg وتضع في خانة CC ايميل ‏Mcir@mcomm.cu.edu.eg، ويجب إتباع

الإجراءات التالية عند إرسال الايميل عند كتابة الرسالة نفسها في الإيميل باللغة الإنجليزية، على المرسل تقديم نفسه بشكل مختصر في رسالة الإيميل - الاسم، الكلية/ القسم، ⁠الدرجة الوظيفية، ⁠اسم الجامعة المضيفة، ⁠نوع المنحة المقدم عليها: إما تدريس teaching أو تدريب training، ⁠كتابة أسماء الملفات المرفقة.

للمزيد من المعلومات عن الجامعة المضيفة والأقسام والبرامج المتاحة اضغط هنا.