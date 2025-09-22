أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد فتحَ باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريَّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط؛ اضغط هنا:

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيُمنح طلاب الثانوية الأزهرية لعام2025 الحق في التقدم برغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.

وحذرت الوزارة من أنه لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية بعد إعلان نتيجة الترشيح إجراء أي تحويلات بين الكليات أو المعاهد؛ حفاظًا على استقرار منظومة القبول وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولمنع تجاوز الأعداد المقررة بكل كلية أو معهد وفقًا للقواعد المنظمة للقبول.

