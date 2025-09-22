نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة.. رابط مباشر

كتب- عمر صبري:

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمام طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، باب تسجيل تقليل الاغتراب من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط، اضغط هنا.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، اضغط هنا للحصول على بطاقة الترشيح. اضغط هنا

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، قد استمر في تلقي أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بداية من يوم السبت الموافق 23/8/2025، وحتى السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 14/9/2025، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

