9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار العلمي لعام 2025.

طب القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 410.000000

طب عين شمس 410.000000

طب الفيوم 410.000000

طب أسيوط 410.000000

طب طنطا 410.000000

طب المنصورة 410.000000

طب قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000

طب بني سويف 410.000000

طب المنوفية بشبين الكوم 409.709991

طب دمياط 409.709991

طب كفر الشيخ 409.709991

طب الزقازيق 409.709991

طب حلوان 409.709991

صيدلة عين شمس 409.410004

طب أسوان 409.410004

طب السادات 409.410004

طب بنها 409.410004

طب المنيا 409.410004

طب فاقوس 409.119995

طب السويس 409.119995

طب الأقصر 409.119995

طب سوهاج 409.119995

طب بورسعيد 409.119995

طب أسنان الإسكندرية 409.119995

طب الوادي الجديد 408.829987

طب جنوب الوادي 408.829987

طب العريش 408.829987

طب أسنان المنوفية 408.540009

طب أسنان بني سويف 408.540009

طب أسنان الزقازيق 408.540009

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 408.540009

طب أسنان المنصورة 408.540009

طب أسنان طنطا 408.540009

صيدلة الإسكندرية 408.540009

طب أسنان القاهرة 408.540009

هندسة القاهرة 408.239990

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 408.239990

طب أسنان عين شمس 408.239990

صيدلة طنطا 408.239990

طب أسنان كفر الشيخ 408.239990

طب أسنان المنيا 408.239990

علاج طبيعي كفر الشيخ 408.239990

طب أسنان أسيوط 408.239990

طب أسنان الفيوم 407.950012

هندسة المنيا 407.950012

طب أسنان السويس 407.950012

صيدلة القاهرة 407.950012

طب أسنان جنوب الوادي 407.660004

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 407.660004

صيدلة الزقازيق 407.660004

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 407.660004

صيدلة حلوان 407.359985

علاج طبيعي القاهرة 407.359985

هندسة عين شمس 407.359985

صيدلة الفيوم 407.359985

هندسة الإسكندرية 407.359985

صيدلة المنوفية 407.070007

صيدلة المنصورة 407.070007

علاج طبيعي بنها 407.070007

هندسة حلوان 407.070007

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 407.070007

علاج طبيعي بورسعيد 406.779999

علاج طبيعي بني سويف 406.779999

هندسة بنها بشبرا 406.779999

هندسة حلوان بالمطرية 406.779999

علاج طبيعي السويس 406.779999

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 406.779999

صيدلة بور سعيد 406.779999

صيدلة سوهاج 406.489990

علاج طبيعي جنوب الوادي 406.489990

هندسة طنطا 406.489990

صيدلة أسيوط 406.489990

هندسة بنها 406.489990

صيدلة بني سويف 406.489990

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 406.489990

صيدلة مدينة السادات 406.489990

علاج طبيعي قناة السويس 406.489990

كلية الهندسة جامعة دمنهور 406.489990

هندسة المنوفية بشبين الكوم 406.190002

هندسة الطاقة أسوان 406.190002

صيدلة المنيا 406.190002

هندسة بترول و تعدين السويس 406.190002

هندسة كفر الشيخ 406.190002

صيدلة دمنهور 406.190002

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 405.899994

هندسة المنصورة 405.899994

هندسة الفيوم 405.899994

صيدلة جنوب الوادي 405.899994

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 405.899994

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 405.899994

هندسة دمياط 405.899994

هندسة جنوب الوادي 405.899994

صيدلة ج الوادي الجديد 405.899994

هندسة السويس 405.609985

طب بيطري جنوب الوادي 405.609985

آثار القاهرة 405.609985

هندسة بني سويف 405.609985

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 405.609985

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 405.609985

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 405.309998

هندسة أسيوط 405.309998

هندسة الزقازيق 405.309998

هندسة بور سعيد 405.019989

هندسة أسوان 405.019989

طب بيطري عين شمس 405.019989

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 405.019989

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 404.730011

هندسة الوادي الجديد 404.730011

هندسة سوهاج 404.730011

علوم البترول والتعدين مطروح 404.730011

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 404.730011

طب بيطري القاهرة 404.730011

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 404.440002

تخطيط عمراني القاهرة 404.440002

طب بيطري الإسكندرية 404.140015

طب بيطري المنوفية 403.850006

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 403.850006

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 403.850006

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 403.559998

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 403.559998

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 403.559998

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 403.260010

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 403.260010

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 402.970001

طب بيطري المنصورة 402.970001

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402.679993

تمريض الإسكندرية 402.679993

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 402.480011

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 402.390015

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 402.390015

طب بيطري الزقازيق 402.089996

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.799988

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 401.799988

طب بيطري بني سويف 401.799988

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 401.510010

طب بيطري كفر الشيخ 401.209991

آداب انتساب موجه القاهرة 401.209991

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 401.209991

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 401.209991

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 400.920013

طب بيطري المنيا 400.920013

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 400.630005

ألسن كفر الشيخ 400.429993

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 400.339996

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 400.339996

طب بيطري بنها 400.339996

إعلام المنوفية 400.040009

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 399.750000

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 399.459991

طب بيطري دمنهور 398.869995

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 398.869995

تمريض دمنهور 398.730011

سياسة واقتصاد بني سويف 398.579987

طب بيطري سوهاج 398.579987

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 398.040009

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 397.410004

علوم القاهرة 397.410004

تمريض القاهرة 397.410004

طب بيطري أسوان 397.410004

تربية عين شمس 397.109985

طب بيطري أسيوط 397.109985

سياسة واقتصاد السويس 396.820007

طب بيطري الوادي الجديد 396.239990

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 395.940002

تربية الفيوم 395.940002

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 395.649994

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 395.359985

طب بيطري العريش 395.359985

إعلام القاهرة 394.769989

طب بيطري مطروح 394.480011

إعلام عين شمس 394.190002

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 393.890015

إعلام بني سويف 393.600006

ألسن عين شمس 393.309998

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 393.010010

تربية بني سويف 392.720001

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 392.140015

تمريض دمياط 392.140015

علوم السادات 391.260010

علوم بني سويف 390.959991

إعلام جنوب الوادي 390.959991

طب بيطري مدينة السادات 390.380005

علوم كفر الشيخ 388.619995

فنون جميلة (عمارة) حلوان 388.619995

حقوق سوهاج 387.739990

تمريض الفيوم 387.739990

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 387.160004

تربية الزقازيق 387.160004

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 386.570007

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 386.570007

ألسن الفيوم 386.279999

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 385.399994

علوم الزقازيق 385.109985

تمريض طنطا 385.109985

ألسن المنيا 383.350006

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 381.010010

تمريض عين شمس 379.839996

علوم الارض بني سويف 377.489990

تربية العريش 377.200012

ألسن بني سويف 376.320007

علوم التغذية حلوان 375.149994

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 374.859985

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 374.269989

تجارة القاهرة 374.269989

ألسن الغردقة 373.690002

تمريض حلوان 373.100006

علوم بنات عين شمس 372.760010

ألسن أسوان 371.929993

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 371.339996

علوم عين شمس 370.170013

ألسن سوهاج 368.709991

ألسن الأقصر 367.829987

علوم الإسكندرية 367.540009

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 366.950012

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 366.950012

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 364.899994

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 364.899994

الاعاقة والتأهيل بني سويف 364.899994

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 362.559998

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 359.630005

تمريض الزقازيق 358.160004

تمريض المنوفية بشبين الكوم 358.160004

تمريض بنها 357.869995

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 357.579987

تمريض كفر الشيخ 356.989990

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 353.480011

تمريض بور سعيد 351.429993

المعهد الكندي العالي للحاسبات 351.429993

تمريض المنصورة 347.910004

تربية المنيا 346.450012

تمريض أسوان 343.809998

تمريض أسيوط 343.230011

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس 340.890015

تمريض السادات 338.250000

تربية بنات عين شمس 336.489990

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 336.200012

علوم طنطا 333.859985

تمريض مطروح 327.709991

حقوق الزقازيق 321.850006

تربية دمياط 321.559998

تمريض المنيا 319.209991

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 318.630005

تمريض الوادي الجديد 315.700012

حقوق كفرالشيخ 313.059998

علوم بنها 311.010010

فنون جميلة (فنون) المنصورة 307.839996

تمريض بني سويف 306.329987

تمريض جنوب الوادي 305.160004

علوم حلوان 297.839996

تربية الإسكندرية 295.200012

علوم المنصورة 294.609985

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 287.000000

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 285.829987

تجارة انتساب موجه القاهرة 281.440002

علوم السويس 279.390015

علوم دمياط 279.390015

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 277.429993

حقوق انتساب موجه عين شمس 267.670013

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 266.500000

تجارة عين شمس 264.739990

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 262.989990

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 251.270004

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 223.449997



