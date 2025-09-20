9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار العلمي لعام 2025.
طب القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 410.000000
طب عين شمس 410.000000
طب الفيوم 410.000000
طب أسيوط 410.000000
طب طنطا 410.000000
طب المنصورة 410.000000
طب قناة السويس بالإسماعيلية 410.000000
طب بني سويف 410.000000
طب المنوفية بشبين الكوم 409.709991
طب دمياط 409.709991
طب كفر الشيخ 409.709991
طب الزقازيق 409.709991
طب حلوان 409.709991
صيدلة عين شمس 409.410004
طب أسوان 409.410004
طب السادات 409.410004
طب بنها 409.410004
طب المنيا 409.410004
طب فاقوس 409.119995
طب السويس 409.119995
طب الأقصر 409.119995
طب سوهاج 409.119995
طب بورسعيد 409.119995
طب أسنان الإسكندرية 409.119995
طب الوادي الجديد 408.829987
طب جنوب الوادي 408.829987
طب العريش 408.829987
طب أسنان المنوفية 408.540009
طب أسنان بني سويف 408.540009
طب أسنان الزقازيق 408.540009
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 408.540009
طب أسنان المنصورة 408.540009
طب أسنان طنطا 408.540009
صيدلة الإسكندرية 408.540009
طب أسنان القاهرة 408.540009
هندسة القاهرة 408.239990
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 408.239990
طب أسنان عين شمس 408.239990
صيدلة طنطا 408.239990
طب أسنان كفر الشيخ 408.239990
طب أسنان المنيا 408.239990
علاج طبيعي كفر الشيخ 408.239990
طب أسنان أسيوط 408.239990
طب أسنان الفيوم 407.950012
هندسة المنيا 407.950012
طب أسنان السويس 407.950012
صيدلة القاهرة 407.950012
طب أسنان جنوب الوادي 407.660004
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 407.660004
صيدلة الزقازيق 407.660004
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 407.660004
صيدلة حلوان 407.359985
علاج طبيعي القاهرة 407.359985
هندسة عين شمس 407.359985
صيدلة الفيوم 407.359985
هندسة الإسكندرية 407.359985
صيدلة المنوفية 407.070007
صيدلة المنصورة 407.070007
علاج طبيعي بنها 407.070007
هندسة حلوان 407.070007
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 407.070007
علاج طبيعي بورسعيد 406.779999
علاج طبيعي بني سويف 406.779999
هندسة بنها بشبرا 406.779999
هندسة حلوان بالمطرية 406.779999
علاج طبيعي السويس 406.779999
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 406.779999
صيدلة بور سعيد 406.779999
صيدلة سوهاج 406.489990
علاج طبيعي جنوب الوادي 406.489990
هندسة طنطا 406.489990
صيدلة أسيوط 406.489990
هندسة بنها 406.489990
صيدلة بني سويف 406.489990
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 406.489990
صيدلة مدينة السادات 406.489990
علاج طبيعي قناة السويس 406.489990
كلية الهندسة جامعة دمنهور 406.489990
هندسة المنوفية بشبين الكوم 406.190002
هندسة الطاقة أسوان 406.190002
صيدلة المنيا 406.190002
هندسة بترول و تعدين السويس 406.190002
هندسة كفر الشيخ 406.190002
صيدلة دمنهور 406.190002
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 405.899994
هندسة المنصورة 405.899994
هندسة الفيوم 405.899994
صيدلة جنوب الوادي 405.899994
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 405.899994
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 405.899994
هندسة دمياط 405.899994
هندسة جنوب الوادي 405.899994
صيدلة ج الوادي الجديد 405.899994
هندسة السويس 405.609985
طب بيطري جنوب الوادي 405.609985
آثار القاهرة 405.609985
هندسة بني سويف 405.609985
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 405.609985
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 405.609985
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 405.309998
هندسة أسيوط 405.309998
هندسة الزقازيق 405.309998
هندسة بور سعيد 405.019989
هندسة أسوان 405.019989
طب بيطري عين شمس 405.019989
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 405.019989
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 404.730011
هندسة الوادي الجديد 404.730011
هندسة سوهاج 404.730011
علوم البترول والتعدين مطروح 404.730011
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 404.730011
طب بيطري القاهرة 404.730011
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 404.440002
تخطيط عمراني القاهرة 404.440002
طب بيطري الإسكندرية 404.140015
طب بيطري المنوفية 403.850006
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 403.850006
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 403.850006
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 403.559998
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 403.559998
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 403.559998
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 403.260010
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 403.260010
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 402.970001
طب بيطري المنصورة 402.970001
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402.679993
تمريض الإسكندرية 402.679993
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 402.480011
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 402.390015
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 402.390015
طب بيطري الزقازيق 402.089996
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.799988
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 401.799988
طب بيطري بني سويف 401.799988
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 401.510010
طب بيطري كفر الشيخ 401.209991
آداب انتساب موجه القاهرة 401.209991
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 401.209991
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 401.209991
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 400.920013
طب بيطري المنيا 400.920013
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 400.630005
ألسن كفر الشيخ 400.429993
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 400.339996
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 400.339996
طب بيطري بنها 400.339996
إعلام المنوفية 400.040009
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 399.750000
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 399.459991
طب بيطري دمنهور 398.869995
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 398.869995
تمريض دمنهور 398.730011
سياسة واقتصاد بني سويف 398.579987
طب بيطري سوهاج 398.579987
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 398.040009
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 397.410004
علوم القاهرة 397.410004
تمريض القاهرة 397.410004
طب بيطري أسوان 397.410004
تربية عين شمس 397.109985
طب بيطري أسيوط 397.109985
سياسة واقتصاد السويس 396.820007
طب بيطري الوادي الجديد 396.239990
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 395.940002
تربية الفيوم 395.940002
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 395.649994
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 395.359985
طب بيطري العريش 395.359985
إعلام القاهرة 394.769989
طب بيطري مطروح 394.480011
إعلام عين شمس 394.190002
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 393.890015
إعلام بني سويف 393.600006
ألسن عين شمس 393.309998
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 393.010010
تربية بني سويف 392.720001
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 392.140015
تمريض دمياط 392.140015
علوم السادات 391.260010
علوم بني سويف 390.959991
إعلام جنوب الوادي 390.959991
طب بيطري مدينة السادات 390.380005
علوم كفر الشيخ 388.619995
فنون جميلة (عمارة) حلوان 388.619995
حقوق سوهاج 387.739990
تمريض الفيوم 387.739990
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 387.160004
تربية الزقازيق 387.160004
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 386.570007
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 386.570007
ألسن الفيوم 386.279999
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 385.399994
علوم الزقازيق 385.109985
تمريض طنطا 385.109985
ألسن المنيا 383.350006
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 381.010010
تمريض عين شمس 379.839996
علوم الارض بني سويف 377.489990
تربية العريش 377.200012
ألسن بني سويف 376.320007
علوم التغذية حلوان 375.149994
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 374.859985
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 374.269989
تجارة القاهرة 374.269989
ألسن الغردقة 373.690002
تمريض حلوان 373.100006
علوم بنات عين شمس 372.760010
ألسن أسوان 371.929993
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 371.339996
علوم عين شمس 370.170013
ألسن سوهاج 368.709991
ألسن الأقصر 367.829987
علوم الإسكندرية 367.540009
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 366.950012
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 366.950012
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 364.899994
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 364.899994
الاعاقة والتأهيل بني سويف 364.899994
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 362.559998
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 359.630005
تمريض الزقازيق 358.160004
تمريض المنوفية بشبين الكوم 358.160004
تمريض بنها 357.869995
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 357.579987
تمريض كفر الشيخ 356.989990
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 353.480011
تمريض بور سعيد 351.429993
المعهد الكندي العالي للحاسبات 351.429993
تمريض المنصورة 347.910004
تربية المنيا 346.450012
تمريض أسوان 343.809998
تمريض أسيوط 343.230011
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس 340.890015
تمريض السادات 338.250000
تربية بنات عين شمس 336.489990
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 336.200012
علوم طنطا 333.859985
تمريض مطروح 327.709991
حقوق الزقازيق 321.850006
تربية دمياط 321.559998
تمريض المنيا 319.209991
معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 318.630005
تمريض الوادي الجديد 315.700012
حقوق كفرالشيخ 313.059998
علوم بنها 311.010010
فنون جميلة (فنون) المنصورة 307.839996
تمريض بني سويف 306.329987
تمريض جنوب الوادي 305.160004
علوم حلوان 297.839996
تربية الإسكندرية 295.200012
علوم المنصورة 294.609985
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 287.000000
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 285.829987
تجارة انتساب موجه القاهرة 281.440002
علوم السويس 279.390015
علوم دمياط 279.390015
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 277.429993
حقوق انتساب موجه عين شمس 267.670013
تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 266.500000
تجارة عين شمس 264.739990
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 262.989990
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 251.270004
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 223.449997
اقرأ أيضاً:
انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025
تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد
فيديو قد يعجبك: