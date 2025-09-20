إعلان

الحدود الدنيا لتنسيق شهادة قطر المسار الأدبي 2025 بالجامعات الحكومية

01:04 م السبت 20 سبتمبر 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار الأدبي لعام 2025.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 404.140015

تربية المنصورة 399.160004

تجارة وإدارة أعمال حلوان 398.869995

ألسن الفيوم 398.290009

تربية بنات عين شمس 384.230011

ألسن كفر الشيخ 382.760010

حقوق القاهرة 374.269989

ألسن المنيا 371.640015

آداب انتساب موجه طنطا 369.000000

تربية عين شمس 368.320007

حقوق بني سويف 368.119995

تربية الإسكندرية 363.529999

ألسن بني سويف 360.799988

تربية حلوان 357.290009

تجارة كفر الشيخ 355.239990

آداب العريش 354.359985

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 351.429993

حقوق انتساب موجه القاهرة 351.140015

تربية دمياط 344.399994

آداب انتساب موجه القاهرة 338.839996

حقوق دمياط 332.980011

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 330.929993

تجارة الزقازيق 328.000000

تربية طنطا 325.359985

تربية طفولة مبكرة القاهرة 324.190002

ألسن عين شمس 301.940002

تربية الزقازيق 301.059998

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 299.890015

تربية بني سويف 298.709991

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 296.369995

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 290.809998

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 290.220001

حقوق أسيوط 287.000000

تجارة القاهرة 278.209991

تجارة الإسكندرية 277.920013

آداب عين شمس 277.630005

تجارة طنطا 270.600006

آداب الزقازيق 263.570007

آداب القاهرة 260.940002

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 259.760010

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 254.789993

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 254.789993

تجارة انتساب موجه السويس 250.690002

حقوق المنصورة 243.660004

تربية المنيا 241.309998

وزارة التعليم العالي تنسيق شهادة قطر
