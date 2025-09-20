الحدود الدنيا لتنسيق شهادة قطر المسار الأدبي 2025 بالجامعات الحكومية
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار الأدبي لعام 2025.
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية 404.140015
تربية المنصورة 399.160004
تجارة وإدارة أعمال حلوان 398.869995
ألسن الفيوم 398.290009
تربية بنات عين شمس 384.230011
ألسن كفر الشيخ 382.760010
حقوق القاهرة 374.269989
ألسن المنيا 371.640015
آداب انتساب موجه طنطا 369.000000
تربية عين شمس 368.320007
حقوق بني سويف 368.119995
تربية الإسكندرية 363.529999
ألسن بني سويف 360.799988
تربية حلوان 357.290009
تجارة كفر الشيخ 355.239990
آداب العريش 354.359985
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 351.429993
حقوق انتساب موجه القاهرة 351.140015
تربية دمياط 344.399994
آداب انتساب موجه القاهرة 338.839996
حقوق دمياط 332.980011
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 330.929993
تجارة الزقازيق 328.000000
تربية طنطا 325.359985
تربية طفولة مبكرة القاهرة 324.190002
ألسن عين شمس 301.940002
تربية الزقازيق 301.059998
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 299.890015
تربية بني سويف 298.709991
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 296.369995
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 290.809998
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 290.220001
حقوق أسيوط 287.000000
تجارة القاهرة 278.209991
تجارة الإسكندرية 277.920013
آداب عين شمس 277.630005
تجارة طنطا 270.600006
آداب الزقازيق 263.570007
آداب القاهرة 260.940002
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 259.760010
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 254.789993
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 254.789993
تجارة انتساب موجه السويس 250.690002
حقوق المنصورة 243.660004
تربية المنيا 241.309998
اقرأ أيضًا:
انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025
تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد
فيديو قد يعجبك: