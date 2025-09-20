تنسيق كليات شهادة سلطنة عمان أدبي 2025 بالجامعات المصرية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سلطنة عمان أدبي لعام 2025.
تربية عين شمس 391.549988
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.820007
ألسن بني سويف 384.720001
ألسن عين شمس 383.350006
تجارة طنطا 378.369995
ألسن كفر الشيخ 375.829987
ألسن الفيوم 375.829987
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 375.149994
تجارة القاهرة 372.420013
دار العلوم القاهرة 371.730011
تربية (طفولة) عين شمس 366.950012
الإعاقة والتأهيل بني سويف 366.269989
ألسن المنيا 366.269989
تجارة دمياط 364.309998
ألسن أسوان 363.529999
ألسن سوهاج 363.529999
تجارة عين شمس 358.070007
تربية طنطا 357.380005
ألسن الأقصر 346.450012
تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الزقازيق 345.570007
تربية المنصورة 344.399994
تجارة انتساب موجه القاهرة 343.029999
تربية المنيا 342.350006
تربية المنوفية بشبين الكوم 341.670013
تجارة السويس 337.570007
تربية حلوان 330.730011
تجارة انتساب موجه عين شمس 330.049988
تجارة وإدارة أعمال حلوان 329.369995
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 328.000000
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 325.269989
ألسن الغردقة 322.529999
آداب القاهرة 321.559998
آداب المنوفية بشبين الكوم 316.290009
تجارة بنها 313.649994
تربية نوعية طنطا 310.920013
حقوق الزقازيق 309.549988
آداب المنيا 306.820007
حقوق القاهرة 304.769989
تجارة أسيوط 304.079987
تجارة سوهاج 302.720001
تربية سوهاج 302.720001
آداب عين شمس 295.200012
سياحة وفنادق المنيا 295.200012
آداب بنها 293.829987
آداب الإسكندرية 293.829987
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 293.149994
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 291.100006
تربية طفولة مبكرة القاهرة 273.329987
حقوق بورسعيد 271.279999
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 270.600006
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 266.500000
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 256.250000
تربية أسيوط 250.100006
آداب دمنهور 234.380005
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 227.550003
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 220.720001
تجارة بني سويف 209.100006
