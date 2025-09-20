تنسيق كليات شهادة سلطنة عمان أدبي 2025 بالجامعات المصرية

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سلطنة عمان أدبي لعام 2025.

تربية عين شمس 391.549988

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.820007

ألسن بني سويف 384.720001

ألسن عين شمس 383.350006

تجارة طنطا 378.369995

ألسن كفر الشيخ 375.829987

ألسن الفيوم 375.829987

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 375.149994

تجارة القاهرة 372.420013

دار العلوم القاهرة 371.730011

تربية (طفولة) عين شمس 366.950012

الإعاقة والتأهيل بني سويف 366.269989

ألسن المنيا 366.269989

تجارة دمياط 364.309998

ألسن أسوان 363.529999

ألسن سوهاج 363.529999

تجارة عين شمس 358.070007

تربية طنطا 357.380005

ألسن الأقصر 346.450012

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات الزقازيق 345.570007

تربية المنصورة 344.399994

تجارة انتساب موجه القاهرة 343.029999

تربية المنيا 342.350006

تربية المنوفية بشبين الكوم 341.670013

تجارة السويس 337.570007

تربية حلوان 330.730011

تجارة انتساب موجه عين شمس 330.049988

تجارة وإدارة أعمال حلوان 329.369995

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 328.000000

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 325.269989

ألسن الغردقة 322.529999

آداب القاهرة 321.559998

آداب المنوفية بشبين الكوم 316.290009

تجارة بنها 313.649994

تربية نوعية طنطا 310.920013

حقوق الزقازيق 309.549988

آداب المنيا 306.820007

حقوق القاهرة 304.769989

تجارة أسيوط 304.079987

تجارة سوهاج 302.720001

تربية سوهاج 302.720001

آداب عين شمس 295.200012

سياحة وفنادق المنيا 295.200012

آداب بنها 293.829987

آداب الإسكندرية 293.829987

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 293.149994

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 291.100006

تربية طفولة مبكرة القاهرة 273.329987

حقوق بورسعيد 271.279999

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 270.600006

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 266.500000

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 256.250000

تربية أسيوط 250.100006

آداب دمنهور 234.380005

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 227.550003

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 220.720001

تجارة بني سويف 209.100006

