آداب دمياط في الصدارة.. تنسيق شهادة البحرين أدبي 2025

12:29 م السبت 20 سبتمبر 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البحرين أدبي لعام 2025.

آداب دمياط 406.500000

ألسن عين شمس 405.899994

حقوق الزقازيق 401.850006

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 386.600006

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 375.299988

تربية دمياط 353.750000

ألسن الفيوم 350.600006

تربية طفولة مبكرة بني سويف 341.899994

آداب القاهرة 338.700012

تربية طفولة مبكرة المنوفية 338.399994

حقوق أسيوط 337.700012

آداب بورسعيد 334.649994

تربية عين شمس 324.369995

ألسن المنيا 298.019989

تجارة المنوفية بشبين الكوم 280.390015

آداب حلوان 263.380005

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026