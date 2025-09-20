آداب دمياط في الصدارة.. تنسيق شهادة البحرين أدبي 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البحرين أدبي لعام 2025.
آداب دمياط 406.500000
ألسن عين شمس 405.899994
حقوق الزقازيق 401.850006
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 386.600006
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 375.299988
تربية دمياط 353.750000
ألسن الفيوم 350.600006
تربية طفولة مبكرة بني سويف 341.899994
آداب القاهرة 338.700012
تربية طفولة مبكرة المنوفية 338.399994
حقوق أسيوط 337.700012
آداب بورسعيد 334.649994
تربية عين شمس 324.369995
ألسن المنيا 298.019989
تجارة المنوفية بشبين الكوم 280.390015
آداب حلوان 263.380005
