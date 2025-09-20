نتيجة تنسيق شهادة الأردن علمي بالجامعات الحكومية المصرية 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الأردن علمي لعام 2025 كالتالي:
طب القاهرة 402.678571
طب عين شمس 397.992857
طب المنصورة 395.942857
طب حلوان 393.307143
طب طنطا 391.842857
طب الزقازيق 390.964286
طب بنها 390.378571
طب الإسكندرية 390.085714
طب بني سويف 389.792857
طب أسنان المنصورة 388.328571
طب أسنان طنطا 386.864286
طب أسنان كفر الشيخ 385.107143
صيدلة المنصورة 384.814286
طب أسنان الزقازيق 384.521429
طب أسنان الإسكندرية 384.521429
هندسة القاهرة 384.228571
طب أسنان القاهرة 382.178571
طب أسنان عين شمس 380.128571
طب أسنان أسيوط 380.128571
طب أسنان المنوفية 378.664286
طب أسنان الفيوم 377.492857
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 375.150000
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 373.685714
طب أسنان السويس 373.100000
طب أسنان المنيا 372.807143
صيدلة الزقازيق 372.221429
هندسة عين شمس 365.778571
هندسة حلوان 362.850000
هندسة بترول وتعدين السويس 357.871429
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 354.650000
هندسة المنصورة 350.550000
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 347.914286
تمريض المنصورة 342.642857
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 341.764286
تمريض القاهرة 340.592857
تمريض المنيا 337.957143
تمريض بور سعيد 331.807143
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 331.221429
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 327.121429
تمريض طنطا 325.364286
تمريض دمنهور 322.728571
تمريض الزقازيق 319.800000
علوم دمنهور 318.628571
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312.478571
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 310.428571
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 303.107143
تمريض كفر الشيخ 294.907143
علوم المنصورة 282.314286
علوم كفر الشيخ 274.700000
تمريض بني سويف 274.407143
تمريض دمياط 266.207143
ألسن كفر الشيخ 266.207143
معهد فني صحى اسيوط 260.935714
تمريض الفيوم 260.350000
تمريض الإسكندرية 258.885714
معهد فني صحى المنصوره 249.221429
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246.000000
تمريض عين شمس 243.657143
علوم القاهرة 243.071429
علوم الزقازيق 238.385714
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 233.114286
علوم الفيوم 226.964286
علوم طنطا 226.085714
تمريض بنها 217.592857
تجارة كفر الشيخ 214.371429
