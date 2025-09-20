نتيجة تنسيق شهادة الأردن علمي بالجامعات الحكومية المصرية 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الأردن علمي لعام 2025 كالتالي:

طب القاهرة 402.678571

طب عين شمس 397.992857

طب المنصورة 395.942857

طب حلوان 393.307143

طب طنطا 391.842857

طب الزقازيق 390.964286

طب بنها 390.378571

طب الإسكندرية 390.085714

طب بني سويف 389.792857

طب أسنان المنصورة 388.328571

طب أسنان طنطا 386.864286

طب أسنان كفر الشيخ 385.107143

صيدلة المنصورة 384.814286

طب أسنان الزقازيق 384.521429

طب أسنان الإسكندرية 384.521429

هندسة القاهرة 384.228571

طب أسنان القاهرة 382.178571

طب أسنان عين شمس 380.128571

طب أسنان أسيوط 380.128571

طب أسنان المنوفية 378.664286

طب أسنان الفيوم 377.492857

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 375.150000

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 373.685714

طب أسنان السويس 373.100000

طب أسنان المنيا 372.807143

صيدلة الزقازيق 372.221429

هندسة عين شمس 365.778571

هندسة حلوان 362.850000

هندسة بترول وتعدين السويس 357.871429

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 354.650000

هندسة المنصورة 350.550000

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 347.914286

تمريض المنصورة 342.642857

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 341.764286

تمريض القاهرة 340.592857

تمريض المنيا 337.957143

تمريض بور سعيد 331.807143

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 331.221429

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 327.121429

تمريض طنطا 325.364286

تمريض دمنهور 322.728571

تمريض الزقازيق 319.800000

علوم دمنهور 318.628571

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312.478571

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 310.428571

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 303.107143

تمريض كفر الشيخ 294.907143

علوم المنصورة 282.314286

علوم كفر الشيخ 274.700000

تمريض بني سويف 274.407143

تمريض دمياط 266.207143

ألسن كفر الشيخ 266.207143

معهد فني صحى اسيوط 260.935714

تمريض الفيوم 260.350000

تمريض الإسكندرية 258.885714

معهد فني صحى المنصوره 249.221429

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246.000000

تمريض عين شمس 243.657143

علوم القاهرة 243.071429

علوم الزقازيق 238.385714

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 233.114286

علوم الفيوم 226.964286

علوم طنطا 226.085714

تمريض بنها 217.592857

تجارة كفر الشيخ 214.371429



