نتيجة التنسيق.. الحدود الدنيا لكليات الثانوية الألمانية 2025

11:53 ص السبت 20 سبتمبر 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية الألمانية المعادلة للعام الجامعي 2025، وجاءت على النحو التالي:

طب الإسكندرية: 467.98 درجة

طب أسنان القاهرة: 466.22 درجة

طب كفر الشيخ: 465.64 درجة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 464.47 درجة

طب طنطا: 463.88 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم: 463.29 درجة

طب أسوان: 462.12 درجة

طب أسيوط / هندسة القاهرة / طب القاهرة: 460.37 درجة

طب عين شمس: 459.78 درجة

طب حلوان: 459.20 درجة

طب بنها: 458.02 درجة

طب أسنان الإسكندرية / حقوق القاهرة: 457.44 درجة

هندسة الإسكندرية: 456.85 درجة

طب الفيوم: 455.68 درجة

طب المنصورة: 453.34 درجة

طب السويس / طب الأقصر / طب السادات: 452.17 درجة

طب الزقازيق: 450.41 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية / طب بني سويف: 449.24 درجة

صيدلة الإسكندرية: 447.48 درجة

صيدلة طنطا: 444.55 درجة

طب بورسعيد: 443.97 درجة

هندسة عين شمس: 439.28 درجة

طب فاقوس: 435.77 درجة

طب دمياط: 434.01 درجة

طب المنيا / هندسة حلوان: 431.08 درجة

طب أسنان عين شمس: 423.47 درجة

دراسات اقتصادية وعلوم سياسية الإسكندرية: 416.44 درجة

طب بيطري الإسكندرية: 413.51 درجة

هندسة حلوان بالمطرية: 405.89 درجة

ألسن عين شمس: 404.14 درجة

طب سوهاج: 403.55 درجة

طب أسنان المنوفية: 401.79 درجة

طب أسنان الفيوم: 394.18 درجة

طب العريش / طب أسنان طنطا: 393.01 درجة

طب الوادي الجديد: 391.25 درجة

طب بيطري دمنهور: 390.08 درجة

هندسة بنها بشبرا: 380.12 درجة

إعلام القاهرة: 378.95 درجة

هندسة المنوفية بشبين الكوم: 368.41 درجة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (شعبة رياضة): 362.55 درجة

هندسة بنها: 360.21 درجة

تجارة وإدارة أعمال حلوان: 338.54 درجة

نتيجة التنسيق
