نتيجة التنسيق.. الحدود الدنيا لكليات الثانوية الألمانية 2025
كتب- عمر صبري:
أعلن مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية الألمانية المعادلة للعام الجامعي 2025، وجاءت على النحو التالي:
طب الإسكندرية: 467.98 درجة
طب أسنان القاهرة: 466.22 درجة
طب كفر الشيخ: 465.64 درجة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 464.47 درجة
طب طنطا: 463.88 درجة
طب المنوفية بشبين الكوم: 463.29 درجة
طب أسوان: 462.12 درجة
طب أسيوط / هندسة القاهرة / طب القاهرة: 460.37 درجة
طب عين شمس: 459.78 درجة
طب حلوان: 459.20 درجة
طب بنها: 458.02 درجة
طب أسنان الإسكندرية / حقوق القاهرة: 457.44 درجة
هندسة الإسكندرية: 456.85 درجة
طب الفيوم: 455.68 درجة
طب المنصورة: 453.34 درجة
طب السويس / طب الأقصر / طب السادات: 452.17 درجة
طب الزقازيق: 450.41 درجة
طب قناة السويس بالإسماعيلية / طب بني سويف: 449.24 درجة
صيدلة الإسكندرية: 447.48 درجة
صيدلة طنطا: 444.55 درجة
طب بورسعيد: 443.97 درجة
هندسة عين شمس: 439.28 درجة
طب فاقوس: 435.77 درجة
طب دمياط: 434.01 درجة
طب المنيا / هندسة حلوان: 431.08 درجة
طب أسنان عين شمس: 423.47 درجة
دراسات اقتصادية وعلوم سياسية الإسكندرية: 416.44 درجة
طب بيطري الإسكندرية: 413.51 درجة
هندسة حلوان بالمطرية: 405.89 درجة
ألسن عين شمس: 404.14 درجة
طب سوهاج: 403.55 درجة
طب أسنان المنوفية: 401.79 درجة
طب أسنان الفيوم: 394.18 درجة
طب العريش / طب أسنان طنطا: 393.01 درجة
طب الوادي الجديد: 391.25 درجة
طب بيطري دمنهور: 390.08 درجة
هندسة بنها بشبرا: 380.12 درجة
إعلام القاهرة: 378.95 درجة
هندسة المنوفية بشبين الكوم: 368.41 درجة
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (شعبة رياضة): 362.55 درجة
هندسة بنها: 360.21 درجة
تجارة وإدارة أعمال حلوان: 338.54 درجة
