نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن ظهور نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنا

وأوضح المكتب أن عملية تسجيل رغبات الطلاب استمرت بداية من السبت 23 أغسطس 2025 وحتى الساعة السابعة مساء الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه تم كذلك فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال الموقع الإلكتروني ذاته، على أن يستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى الساعة الخامسة مساء الأحد 21 سبتمبر الجاري.

