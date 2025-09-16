نتيجة تنسيق الثانوية دبلوم سياحة 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سياحة لعام 2025 كالتالي:
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 93.68
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 92.17
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 91.58
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 91.40
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 91.05
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 88.00
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 87.33
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 86.84
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 86.53
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 86.49
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 85.44
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 84.04
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 83.88
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 83.51
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 82.63
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 82.46
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 80.35
الفني للفنادق المطريه 80.33
الفني للفنادق الاسكندريه 79.50
العالي سياحة وفنادق الغردقة 77.19
ش.مطاعم فني سياحة مطريه 75.96
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 75.61
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 72.11
الفني للفنادق بور سعيد 70.00
العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية 67.47
دراسات نوعية العريش 66.15
اقرأ أيضًا:
طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي
النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"
فيديو قد يعجبك: