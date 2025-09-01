كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا وتعريف الطلاب بالمعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وشكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لفات (فرنسي - ألماني) بالجامعات الحكومية والمعاهد بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.

وذكرت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي - ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية، وشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات).

وأكدت أنه يشترط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن 65%، ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

