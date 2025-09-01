موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد سيكون مباشرة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق.

وأكدت الوزارة أن التحويلات ستتم وفقًا للضوابط المقررة، حيث تقتصر على نسبة 10% فقط من الطاقة الاستيعابية للكليات المستقبلة، ويُشترط أن تكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ)، مع السماح للطالب بالتحويل لمرة واحدة فقط دون إتاحة أي تحويلات إضافية.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد شدد على أهمية تعريف طلاب الثانوية العامة بكافة قواعد وإجراءات التنسيق، وإتاحة جميع المعلومات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

ما مصير أعمال السنة في الثانوية العامة و"البكالوريا"؟.. التعليم توضح

تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني 2025

مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026.. تعرف على التفاصيل