أعلنت جامعة المدينة بالقاهرة CUC عن المصروفات الدراسية لجميع كلياتها للعام الأكاديمي 2025/2026 بخصومات تصل إلى 20% وخصم إضافي للطلاب المتفوقين.

وجاءت مصروفات تنسيق العام الجامعي 2025-2026 كالتالي:

- كلية العلاج الطبيعي 93 ألفًا و500 جنيه.

- كلية الهندسة 63 ألفًا و750 جنيهًا.

- كلية الفنون والتصميم 56 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 48 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 52 ألف جنيه.

وذلك لطلاب الثانوية العامة، الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2025-2026.

وأضافت الوزارة، أن الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية و76% لجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن الحد الأدنى لكليات طب العلاج الطبيعي بلغ 72% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و74% لجامعتي الجلالة والعلمين الدولية، و75% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و77% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات الصيدلة 68% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و70% لجامعتي الجلالة والعلمين الأهلية، و71% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و72% لباقي الجامعات الأهلية.

وتابعت: وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي العلمين والجلالة، و67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الاهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات الهندسة 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها وجامعتي الوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي الجلالة والعلمين، و66% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

