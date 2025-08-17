الأعلى للجامعات يعلن موعد اختبار المواد التكميلية لشهر سبتمبر 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن موعد اختبار مادة الاحياء للطلاب المصريين والوافدين الدارسيين بالكليات العملية المقيدين بالجامعات الحكومية المصرية واللذين تنقصهم مادة الأحياء التكميلية في الشهادة الثانوية السعودية للحاصلين عليها وغيرها من الشهادات.

وأوضح المجلس أن التقدم للاختبار يكون في الفترة من 17/8/2025 وحتى 28/8/2025 من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات اضغط هنا.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يكون موعد الاختبار يوم الأحد الموافق 1/9/2025 في تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية العلوم بالجامعة المقيد بها الطالب.

