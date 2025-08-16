تنسيق 2025.. طريقة معرفة الكلية المُرشح لها الطالب بشكل نهائي

كتب- عمر صبري:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحًا بشأن معرفة طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة 2025 وذلك لمعرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي.

وأوضحت الوزارة، أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المُتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

وأعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، ويستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة، إلى توافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في اتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكدة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

