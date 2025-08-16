إعلان

تقليل الاغتراب 2025.. أماكن الحصول على الخدمة للمرحلتين الأولى والثانية

01:12 م السبت 16 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

كتب- عمر صبري:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2025 المرشحين ضمن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية ولديهم رغبة في الحصول على خدمة تقليل الاغتراب 2025.

وفيما يلي طريقتين أمام الطلاب للحصول على خدمة تقليل الاغتراب 2025:

1- الكمبيوتر الشخصي للطالب المُتصل بشبكة الإنترنت.

2- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

وأعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، ويستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة، توافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في اتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكدة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وزارة التعليم العالي التنسيق الإلكتروني طلاب الثانوية العامة 2025
