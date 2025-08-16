موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كتب- عمر صبري:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2025.

وأوضحت الوزارة، أنه عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، تم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.

وأضافت أنه ستعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي.

وأكدت أنه وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، ويستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة، إلى توافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في اتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكدة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

