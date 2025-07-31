لطلاب الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب- عمر صبري:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آليات قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الحكومية والمعاهد، خلال تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2025-2026.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم قبولهم عن طريق التنسيق الإلكتروني وفقًا لقواعد الترشيح العامة، بشرط استيفاء شروط الكلية واجتياز القدرات أو المقابلة إن وُجدت، كما يمكن لبعض الفئات التقديم مباشرةً عن طريق الجامعات وفقًا للضوابط الخاصة.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026، بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg، حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وكذلك يمكنهم التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل من الساعة 9 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن المعامل اضغط هنا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية التوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ لمساعدتهم في كيفية تنفيذ التنسيق الدقيق، وتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

اقرأ أيضاُ:

دعوى قضائية تطالب "التعليم" بنشر نماذج إجابات الثانوية العامة قبل التظلمات

تنسيق الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الوسائط المطبوعة بـ"فنون تطبيقية حلوان"

مليون طالب في برنامج وطني للقراءة والكتابة.. والتعليم تعلن التفاصيل