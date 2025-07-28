تنسيق المرحلة الأولى 2025.. كل ما تريد معرفته عن أقسام هندسة مطرية

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان أن كلية الهندسة بالمطرية شهدت تطورًا ملحوظًا عقب اعتماد لائحتها الداخلية من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تغير اسمها عدة مرات قبل أن تستقر أخيرًا على "كلية الهندسة بالمطرية"، وذلك خلال موسم تنسيق الجامعات والمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025.

ووفق بيان صحفي، تتمثل رؤية الكلية في التميز والريادة على المستوى الإقليمي في مجالي التعليم الهندسي والبحث العلمي، مع تركيز واضح على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته. وتسعى الكلية إلى بناء منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، مع الالتزام بتفعيل معايير الجودة التعليمية والمؤسسية.

تركز الغايات الاستراتيجية لكلية الهندسة بالمطرية على ثلاثة محاور رئيسية: التميز في الخدمة التعليمية، تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتفعيل الشراكة المجتمعية. كما تسعى الكلية جاهدة لتأهيل خريجيها بمجموعة متنوعة من المهارات والقدرات، ليكونوا قادرين على توظيف الرياضيات والعلوم والمفاهيم الهندسية في حل المشكلات، وإجراء التجارب وتحليل النتائج بدقة. كما تولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بغرس مهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة لضمان تطور مهني مستمر لخريجيها.

تضم الكلية ستة أقسام علمية رئيسية هي: هندسة القوى الميكانيكية، هندسة السيارات والجرارات، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، هندسة التصميم الميكانيكي والمواد، والفيزياء والرياضيات الهندسية.

وتقدم الكلية برامج دراسية متنوعة تشمل البرامج التقليدية مثل: قسم هندسة القوى الميكانيكية، السيارات والجرارات، التصميم الميكانيكي والمواد، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، إضافة إلى البرامج الجديدة التي تشمل هندسة الطاقة، الهندسة الإنشائية، هندسة العمارة الرقمية، هندسة الميكاترونكس للسيارات، وإدارة المشروعات والتشييد المستدام.

تولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بتأهيل خريجيها ليتمتعوا بمهارات استخدام الرياضيات والعلوم في حل المشكلات الهندسية، والقدرة على إجراء التجارب وتحليل النتائج، والتمكن من العمل ضمن فرق متعددة التخصصات، مع التركيز على الالتزام بالمسؤوليات المهنية والأخلاقية.

كما تقدم كلية الهندسة بالمطرية برامج دراسية معتمدة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مما يسهم في إعداد كوادر هندسية متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

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