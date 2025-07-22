كتب - عمر صبري:

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقرر المجلس التأكيد على القرار السابق الخاص بنظام استرداد المصروفات الدراسية في حالة انسحاب الطلاب من الجامعات.

أكد المجلس استمرار العمل بقواعد قبول الطلاب الحاصلين على (شهادة الثانوية الأزهرية – شهادة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات – شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات – شهادة المعاهد المتوسطة عامين دراسيين) للالتحاق بالجامعات الأهلية، وكذلك قواعد قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادات: (الثانوية الفنية – دبلوم المعاهد) للالتحاق بالجامعات الأهلية.

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