تنسيق 2025.. شروط القبول ببرنامج تشكيل الزجاج بـ"عمارة" حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة في برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، والذي يهتم بدراسة كل ما يتعلق بكل تطبيقات الزجاج في العمارة؛ سواء من حيث التصميم والتنفيذ، وإلقاء الضوء على كل ما هو جديد ومستحدث من أنواع الزجاج المستخدم في العمارة الداخلية والخارجية، كالزجاج الذكي المقاوم للرصاص، والزجاج العاكس، وكل المظاهر اللونية على الأسطح الزجاجية.

ويهتم بالدراسات حول دمج وتوليف الخامات والهياكل المعدنية المختلفة مع الزجاج، كأحد التطبيقات المهمة في الواجهات المعمارية، كالكيرتن وول والاستركشر جليزنج والاسبيدر سيستم.. وغيرها.

ويتضمن البرنامج مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري، ويحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، وتخطيط عمليات وإدارة المشروعات، ومبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، ورسم تنفيذي، ونُظم وحسابات إنشائية، وتصميمات تنفيذية، واستوديو نماذج، ومواصفات وتكاليف، إلى جانب مقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، ونظم تركيبات الزجاج، وتكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، وترميم الزجاج المعماري، وتكنولوجيا الخامات، وتركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، والتصميم ثلاثي الأبعاد.

ويقوم البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل كمصمم زجاج معماري في الواجهات المعمارية، وهندسة إنتاج خطوط الزجاج المعماري، وتنسيق المواقع وتجميل البيئة، وتصميم العمارة الداخلية والخارجية، وهندسة تركيبات لأعمال الزجاج المعماري، وإدارة مشروعات وتجميل الواجهات المعمارية، وأعمال ترميم الزجاج الأثري.

ويشترط القبول بالبرنامج أن يكون الطالب قد تم ترشيحه لكلية الفنون التطبيقية وفقًا للقواعد المقررة بمكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، ويقبل البرنامج التحويل إليه أو التحويل منه حسب اللوائح الدراسية.

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