اختبارات القدرات 2025.. تفاصيل امتحان الفنون الجميلة "عمارة"

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلَ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025، كلية الفنون الجميلة؛ والذي يشمل تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بقسم "العمارة"، والتي تُعد شرطًا أساسيًّا للقبول بالكلية.

وتهدف اختبارات القدرات إلى قياس مدى استعداد الطالب لدراسة العمارة من خلال:

- تقييم القدرة على التخيل والتصميم المعماري.

- الإلمام بأساسيات المنظور.

- إظهار المهارات الفنية في التظليل والنسب والتكوين المعماري.

تفاصيل الاختبار

السؤال الأول: تحليل واستنتاج الكتل (۲۰ درجة)

- تحديد استنتاج جميع الأشكال الهندسية المكونة للمبنى.

- تقييم دقة رسم الأشكال الهندسية.

- مراجعة رسم الأشكال ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.

السؤال الثاني: التشكيل والابتكار (٤٠ درجة)

- مراجعة استخدام جميع الأشكال الهندسية المستخرجة.

- تقييم الفكر الابتكاري.

- تقييم الأداء والدقة.

السؤال الثالث: الرسم المنظوري (٤٠ درجة)

- تقييم النسب والعناصر.

- تقييم الإحساس بالمنظور.

- تقييم الظلال والإظهار والدقة في الرسم.

الأدوات المطلوبة

على الطالب إحضار الأدوات التالية أثناء الاختبار:

- أقلام رصاص بدرجات مختلفة.

- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

- ممحاة (أستيكة).

شروط النجاح

يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار (الرسم المعماري + التشكيل والابتكار) ليُعتبر "لائقًا" ومؤهلًا للالتحاق بالقسم.

مجالات الاستعداد للاختبار

ينصح "مصراوي" الطلاب بالاطلاع على الموضوعات التالية:

- المتحف القومي للحضارة المصرية

- قائمة المتاحف الأكثر زيارة عالميًّا

- بوابة وزارة السياحة والآثار المصرية

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