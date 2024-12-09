تنسيق نصف العام 2025.. قواعد قبول الطلاب الوافدين حاملي شهادات الدبلومة الأمريكية

كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة الوافدين بقطاع البعثات والوافدين بوزارة التعليم العالي قواعد قبول وشروط التقديم للطلاب الوافدين حاملي شهادة الدبلومة الأمريكية المعادلة للثانوية العامة المصرية.

وحددت الإدارة قواعد قبول الطلاب في كليات القطاعين الطبي والهندسي وقواعد أخرى للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات القطاعي الأدبي قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وفيما يلي قواعد القبول:

- لكليات قطاعي الطبي والهندسي: نجاح الطالب في 8 مواد من ضمنهم المواد المؤهلة بالإضافة إلى سات ١ بمجموعة لا يقل عن 800 درجة وسات ٢ بمجموع لا يقل عن 900 درجة.

- للكليات النظرية: نجاح الطالب في 8 مواد بجانب سات ١ بمجموعة لا يقل عن 800.

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