أثار الدكتور خالد منتصر، حالة من الجدل حول طبيعة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة هذا العام.

وقال "منتصر"، عبر حسابه على فيسبوك، إن ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية لمحافظة الجيزة الإعدادية لهذا العام، تضمنت سؤالًا إجباريًا بالنصوص عن آية قرآنية من سورة هود، فيما جاء سؤال النحو عن دُرة عمر بن الخطاب، ومقارنتها بسيف الحجاج.

خالد منتصر: المدارس يجب أن تكون مؤسسات مدنية محايدة

أضاف "منتصر": مع كامل احترامي للقرآن وجميع الكتب المقدسة، هل هذا امتحان دين أم امتحان لغة عربية؟، مشيرًا إلى أن امتحان اللغة العربية موجه للطالب المسلم والمسيحي، متسائلًا عن سبب وضع سؤال إجباري للطالب المسيحي يتعلق بآيات القرآن.

وأوضح أن مادة الدين موجودة بالفعل، وتم جعل النجاح فيها من 70%، ويمكن وضع ما يشاء فيها من آيات، متسائلًا عن سبب إدراج سؤال في امتحان اللغة العربية المشترك بين الطلاب المسلمين والمسيحيين يتعلق بكتاب المسلم المقدس.

وتساءل كذلك: هل سيتم في الامتحان القادم فعل العكس مع الطالب المسلم؟ مؤكدًا أن هدف التعليم الأول هو صناعة وجدان وطني مشترك، وأن المدارس يفترض أن تكون مؤسسات مدنية محايدة، خاصة أن المدارس التي تلقت تلك الأسئلة ليست تابعة للأزهر.

واختتم "منتصر"، قائلًا إن اعتراضه على هذه الأسئلة ليس ازدراءً للدين ولا دعوة للكفر، بل اعتراض نابع من احترامه لقيم المواطنة، ومبادئ الدولة المدنية الحديثة، مشيرًا إلى أنه في انتظار رد وزير التربية والتعليم.