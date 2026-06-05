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غدًا.. 30 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى أسوان

كتب : إيهاب عمران

03:28 م 05/06/2026

مديرية التربية والتعليم بأسوان

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أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2025 / 2026 .

وتابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها لتجهيز 216 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لاستقبال 30 ألف و213 طالب وطالبة بنظام (عام – لغات – رياضي – خاص – دمج)، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجارى .

أبرز التوجيهات والإجراءات

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية ، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مع الالتزام بتطبيق إجراءات التهوية الجيدة وتوفير مبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .

كما وجه المحافظ بأهمية تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس واللجان الامتحانية، مع تواجد الزائرة الصحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة خلال فترة الإمتحانات .

الاستعدادات الفنية والتنظيمية

ومن جانبه، أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف مدير عام مديرية التربية والتعليم بأنه تم الإنتهاء من تجهيز جميع اللجان الإمتحانية والأوراق الإدارية الخاصة بسير الامتحانات، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الإمتحانات وتلقى أى شكاوى أو ملاحظات والتعامل الفورى معها .

ويتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات، بما يضمن تنفيذ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بدقة وسرعة، مع توفير الأجواء المناسبة للعاملين بأعمال الكنترول والتصحيح .

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية فى أسوان

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امتحانات الشهادة الاعدادية التربية والتعليم أسوان

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