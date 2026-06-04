قبل عقده غداً.. ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2026

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن سعادتهم بمستوى امتحان مادة التربية الدينية، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة ومن داخل المنهج الدراسي.

ارتياح بين طلاب الإعدادية بعد امتحان التربية الدينية

وقالت الطالبة إيناس عبدالله إن امتحان التربية الدينية اتسم بالسهولة والوضوح، موضحة أن معظم الأسئلة جاءت في صورة تكملة آيات قرآنية وأسئلة حول شخصيات إسلامية معروفة، ما ساعد الطلاب على الإجابة بسهولة.

وأشار الطالب محمد حسن إلى أن أسئلة الشخصيات الإسلامية كانت مألوفة ومتوقعة بالنسبة للطلاب، مؤكدًا أن الامتحان لم يتضمن أي نقاط صعبة أو معقدة.

فيما أكد الطالب أشرف ربيع أن الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وفهم المنهج يساعد أي طالب على التعامل بسهولة مع أسئلة التربية الدينية، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

أولياء الأمور يترقبون باقي المواد

وعلى الرغم من حالة الارتياح التي سادت بين الطلاب عقب انتهاء الامتحان، لا يزال القلق يسيطر على عدد من أولياء الأمور مع استمرار ماراثون الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

ويخشى أولياء الأمور من تكرار ما حدث خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي شهدت شكاوى من بعض الطلاب بسبب صعوبة وغموض عدد من أسئلة مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

استمرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتواصل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ متابعة سير الامتحانات داخل اللجان المختلفة، مع التشديد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام العملية الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.