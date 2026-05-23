كشفت إدارة مدرسة حوش عيسى الثانوية التجارية بمحافظة البحيرة حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود «رسوب جماعي» بين الطلاب، مؤكدة أن المنشورات المتداولة استندت إلى كشوف الطلاب الراسبين وطلاب الدور الثاني فقط، دون عرض النتيجة الكاملة للمدرسة.

كشوف متداولة تخص الراسبين فقط

وأوضح محمود البرنس، مدير المدرسة، أن الكشوف التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تخص طلاب الصفين الأول والثاني التجاري من الراسبين وطلاب الدور الثاني فقط، مشيرًا إلى أن المدرسة تعمل بنظامي "المنتظم" و"الخدمات"، ويتم نشر أسماء الطلاب الذين لديهم مواد رسوب أو دور ثانٍ لإخطارهم بالمواد المطلوب إعادة امتحانها.

نسبة النجاح تتجاوز 95%

وأضاف البرنس أن المدرسة تضم أكثر من 1500 طالب وطالبة بمختلف التخصصات والشعب، مؤكدًا أن نسبة النجاح الحقيقية تجاوزت 95%، وأن تداول كشوف الراسبين فقط أعطى انطباعًا خاطئًا لدى البعض بوجود رسوب جماعي بين الطلاب.

أكثر من وسيلة لإعلان النتائج

وأشار مدير المدرسة إلى أن الإدارة تعتمد عدة وسائل لإبلاغ الطلاب بنتائجهم، من بينها الصفحة الرسمية للمدرسة والحضور الشخصي للاطلاع على النتيجة والتوقيع بالعلم بها، موضحًا أن نشر أسماء الراسبين وطلاب الدور الثاني يهدف إلى تسهيل وصول المعلومات إليهم في حال عدم حضورهم إلى المدرسة.

الإدارة تنفي الشائعات

وشدد البرنس على أن ما أثير بشأن سقوط جميع الطلاب غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن الأغلبية العظمى من الطلاب نجحت في امتحانات نهاية العام، وأن تداول جزء من الكشوف بصورة مجتزأة تسبب في إثارة البلبلة وسوء الفهم بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.