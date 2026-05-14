قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسير وفق التجربة اليابانية في تطوير مناهج الرياضيات، باعتبارها من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا في تدريس الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، أن طلاب الصف الأول الابتدائي درسوا المنهج الجديد هذا العام، مؤكدًا أن النتائج جاءت “فوق الوصف”، في إطار خطة تطوير التعليم وتحسين مخرجات التعلم لدى الطلاب.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تطبيق منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل، باللغة العربية، مع الحفاظ على مخرجات التعلم اليابانية المتطورة، مشيرًا إلى أن اليابان تعد من الدول المتميزة عالميًا في مجالات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسير على نفس النهج الذي تطبقه اليابان في تطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة وزيري تعليم من اليابان، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التعليمية بين البلدين.