إعلان

التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل

كتب : أحمد الجندي

04:28 م 14/05/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسير وفق التجربة اليابانية في تطوير مناهج الرياضيات، باعتبارها من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا في تدريس الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، أن طلاب الصف الأول الابتدائي درسوا المنهج الجديد هذا العام، مؤكدًا أن النتائج جاءت “فوق الوصف”، في إطار خطة تطوير التعليم وتحسين مخرجات التعلم لدى الطلاب.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تطبيق منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل، باللغة العربية، مع الحفاظ على مخرجات التعلم اليابانية المتطورة، مشيرًا إلى أن اليابان تعد من الدول المتميزة عالميًا في مجالات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسير على نفس النهج الذي تطبقه اليابان في تطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة وزيري تعليم من اليابان، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التعليمية بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبداللطيف الرياضيات المدارس اليابانية التعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
أخبار

أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
زووم

نجمات داخل المطبخ.. 10 صور لفنانات استعرضن مهاراتهن في الطبخ
مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
رياضة محلية

مصدر من الأهلي: مفاجأة عبد الحفيظ لـ بن شرقي برقم خرافي
وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة
مدارس

وزير التعليم: تدريس البرمجة لأولى ثانوي عبر منصة يابانية متطورة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان