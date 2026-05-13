اليوم.. طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي في 9 محافظات

كتب : أحمد الجندي

12:14 م 13/05/2026

طلاب الصف الأول الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأربعاء 13 مايو، امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الثاني، وذلك في عدد من المحافظات تشمل القاهرة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والسويس، ضمن تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان لها، أن الامتحان يأتي وفق جدول مواصفات محدد يراعي قياس مستويات التعلم المختلفة، حيث تتضمن الأسئلة 10% لقياس التذكر، و25% للفهم، و30% للتطبيق، و35% لقياس مهارات حل المشكلات، بما يضمن تقييمًا شاملًا لقدرات الطلاب.

وأوضحت الوزارة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة كيريو لأداء الاختبار الإلكتروني، حيث يبدأ الطالب بالدخول عبر منصة كيريو QUREO، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة به، لتظهر بعد ذلك صفحة بيانات الطالب، من خلال الرابط اضغط هنا

