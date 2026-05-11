أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التجربة اليابانية في بناء الإنسان تُعد من التجارب الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

وزير التعليم: الوصول إلى 100 مدرسة يابانية سبتمبر المقبل

أوضح وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 100 مدرسة بحلول سبتمبر 2026، في إطار خطة الدولة للتوسع في هذا النموذج التعليمي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية قبل عام 2030، بالتوازي مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني.

محمد عبد اللطيف: تغيير مناهج الرياضيات في جميع المدارس

وكشف الوزير عن خطة لتغيير مناهج الرياضيات بالكامل في جميع المدارس المصرية، وليس المدارس اليابانية فقط، بحيث تصبح مطابقة للمناهج اليابانية.

وأشار إلى أن تطبيق المنهج الياباني في الرياضيات بدأ بالفعل من الصف الأول الابتدائي، مؤكدًا أن تعميمه على جميع المدارس الحكومية سيتم خلال 3 سنوات.

وزير التعليم: مراجعة العلوم اليابانية لتناسب الثقافة المصرية

أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة مادة العلوم اليابانية، لتصبح متوافقة مع الثقافة المصرية، تمهيدًا لتطبيق مخرجات تعلم يابانية في مادة العلوم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل.

التعليم: تطوير التعليم هو الرهان الحقيقي لبناء الدولة

شدد وزير التربية والتعليم على أن تطوير التعليم يمثل الرهان الحقيقي لبناء الدولة المصرية، مؤكدًا استمرار الوزارة في التوسع الكمي والنوعي للتجربة المصرية اليابانية.

وأشار إلى أن خطة الحكومة كانت تستهدف الوصول إلى 50 مدرسة مصرية يابانية بحلول 2030، إلا أن الوزارة نجحت في تحقيق هذا الهدف مبكرًا، حيث يوجد حاليًا أكثر من 100 مدرسة.

محمد عبد اللطيف: اليابان أشادت بالتجربة المصرية

أوضح الوزير أن الجانب الياباني أشاد بنجاح التجربة المصرية اليابانية، سواء من خلال الوزراء المختصين بالتعليم في اليابان أو الخبراء اليابانيين المشاركين بالمشروع.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الخبراء اليابانيين العاملين داخل المدارس المصرية، ليصل إلى 50 خبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وزير التعليم: 600 ألف طالب اجتازوا اختبارات الذكاء الاصطناعي

أشار محمد عبد اللطيف إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون حاليًا البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة تعليمية يابانية، باستخدام نفس المناهج المطبقة في اليابان.

وأوضح أن نحو 600 ألف طالب من أصل 830 ألفًا اجتازوا اختبارات الفصل الدراسي الأول للبرنامج المعتمد من جامعة هيروشيما، والذي يمنح شهادة تؤهل الطلاب للعمل في مجال البرمجة.

وأضاف: “اليوم يستطيع طالب الصف الأول الثانوي في أي قرية مصرية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذه هي المهارات التي يحتاجها أبناؤنا في المستقبل”.