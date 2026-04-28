تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء بشأن تشميع إدارة التعليم الخاص بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ما أثار حالة من الجدل.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن التغيير الذي حدث اقتصر فقط على رحيل هشام جعفر ، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الخاص من منصبه، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل داخل الإدارة، مشددًا على أن العمل يسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي معوقات.