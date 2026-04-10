تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة لأسرة طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، تتهم فيها مدير مدرسة التحرير التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، بالتعدي لفظيًا وبدنيًا على نجلهم داخل المدرسة، ما أدى إلى إصابته بالإغماء.

وبحسب قولهم، فإن الواقعة بدأت خلال نزول الطلاب من على السلم داخل المدرسة، في ظل حالة من التكدس الشديد، ما دفع الطالب إلى إبداء تخوفه من النزول حفاظًا على سلامته، وأبدى الطالب تخوفه من النزول في الزحمة.

وأضافت الأسرة أن مدير المدرسة قام بتوجيه ألفاظ مسيئة للطالب، واعتدى عليه بالضرب بعد ذلك، ما دفعه إلى النزول وسط الزحام، ليسقط أرضًا ويتعرض للتدافع بين الطلاب، الأمر الذي أسفر عن فقدانه الوعي.

وطالبت أسرة الطالب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم اتخاذ قرار باستبعاد مدير مدرسة التحرير ببولاق الدكرور، على خلفية الواقعة المتعلقة بالاعتداء على الطالب.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تمت إحالة المدير إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار التحقيق في ملابسات الواقعة.





