وجّه عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين المقيمين في الخارج استغاثة إلى الدكتور عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبين بالتدخل العاجل لحل أزمة أبنائهم التعليمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها بعض دول الخليج وتوقف عدد من رحلات الطيران، الأمر الذي أدى إلى تعذر عودة بعض الطلاب إلى مصر في المواعيد المحددة.

وأوضح أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي في التعليم، أن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك على أساس عودتهم إلى مصر خلال الفصل الدراسي الثاني لأداء الامتحانات الخاصة بالفصلين أو امتحانات الدور الثاني. إلا أن تعليق الرحلات الجوية حال دون تمكنهم من السفر، ما جعلهم عالقين خارج البلاد حتى الآن.

مطالب بقبول بيانات الغياب للترم الأول

وطالب أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بالموافقة على قبول بيانات الغياب الخاصة بالفصل الدراسي الأول للطلاب المقيدين بالمدارس داخل مصر، كإجراء استثنائي في ظل الظروف الحالية التي حالت دون عودتهم في الموعد المحدد.

وأشاروا إلى أن هذا الإجراء قد يساهم في تمكين الطلاب من استكمال دراستهم وأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل مصر، خاصة مع عدم وضوح موعد استئناف رحلات الطيران وعودة حركة السفر بشكل طبيعي.

كما طالب أولياء الأمور بإصدار توجيهات من قبل وزير التربية والتعليم إلى إدارة «أبناؤنا في الخارج» بقبول بيانات الغياب الخاصة بالفصل الدراسي الأول، أسوة بما تم تطبيقه في الأزهر الشريف، حيث يتم قبول بيانات الغياب من المعاهد الأزهرية داخل مصر في مثل هذه الحالات.

وأكد أولياء الأمور أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه التخفيف من القلق الذي يعيشه الطلاب وأسرهم، وضمان عدم ضياع عام دراسي عليهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

وفي السياق نفسه، طالب أولياء الأمور بالنظر في منح استثناء خاص للطلاب غير المقيدين بالمدارس المصرية والذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفصل الدراسي الأول في نظام «أبناؤنا في الخارج»، وذلك بسبب الظروف الراهنة في بعض دول الخليج.

وأوضحوا أن هذا الاستثناء سبق تطبيقه في أعوام سابقة، مثل عامي 2022 و2023، حيث تم السماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الترم الأول بالالتحاق بالنظام التعليمي الخاص بأبنائنا في الخارج، خاصة لمن كانوا مسجلين به لسنوات طويلة.



اقرأ أيضاً:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026