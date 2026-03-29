أصدرت الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" قرارات تنظم العملية التعليمية وامتحانات الميد تيرم، على خلفية الأحوال الجوية المضطربة وموجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظات في وقت مبكر صباح اليوم الأحد 29 مارس.

انتظام في جامعة القاهرة بالجيزة ومرونة مع المتأخرين

في جامعة القاهرة، وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة إعمال المرونة في التعامل مع طلاب امتحانات منتصف الفصل الدراسي، لاسيما في حالات التأخر الناتج عن الزحام أو تعطل الحركة بسبب سوء الأحوال الجوية.

استئصال ورم من قلب طفل بقصر العيني دون التأثير على الصمام - صور







وأكد رئيس الجامعة أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون وصول بعض الطلاب في المواعيد المحددة، مشددًا على حق الطالب في عدم تحمّل تبعات ظروف خارجة عن إرادته، وضرورة تمكين الطلاب المتضررين من التقدم بطلبات إعادة الامتحان أو تأجيلها في ذات اليوم، وفق الضوابط المعمول بها.

كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط في سير العملية الامتحانية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للطلاب، بما يضمن انتظام الامتحانات في أجواء عادلة ومنضبطة.

وأكدت جامعة القاهرة التزامها الدائم بتوفير بيئة تعليمية داعمة وعادلة، تضع مصلحة طلابها في مقدمة أولوياتها، وتستجيب بمرونة لمختلف الظروف الطارئة.

وفي نفس الجامعة، انطلقت، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الإعلام، وسط أجواء من التنظيم والهدوء، تعكس حرص الكلية على توفير بيئة مناسبة، تساعد الطلاب على التركيز، وتقديم أفضل ما لديهم.

بسبب الطقس.. قرار عاجل من جامعة القاهرة بشأن متأخري الميدتيرم

وتابعت الدكتورة وسام نصر، عميدة كلية الإعلام، سير الامتحانات ميدانيًا، حيث حرصت على الاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وشددت على أهمية تهيئة الأجواء الإيجابية داخل اللجان، وتقديم الدعم الكامل للطلاب، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

ترحيل امتحانات مدارس القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم ترحيل الامتحان الذى تم تأجيله اليوم الأحد الموافق ٢٩ / ٣/ ٢٠٢٦ بسبب تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، ليعقد يوم الاثنين الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٢٦ للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما سيعقد الامتحان المؤجل للمرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٤/ ٢٠٢٦ مع إستكمال باقي جدول الامتحانات كما هو دون تعديل.



بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس





وكان محافظ القاهرة قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، واعتبار اليوم إجازة للطلاب والعاملين والمعلمين.

استكمال الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة والقليوبية لمن حضروا

في سياق متصل، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية باستكمال اليوم الدراسي للطلاب الذين حضروا إلى المدارس قبل قرارات المحافظين بتعطيل الدراسة، والذين تعذر على أولياء أمورهم اصطحابهم من المدارس، مع عدم اجراء أي امتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن القرار جاء نظرا لتواجد بعض الطلاب في المدارس قبيل صدور قرارات السادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بتعطيل اليوم الدراسي بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على كافة مدارس المحافظات الثلاثة عدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين استلامهم من قبل أولياء أمورهم.

محافظ الجيزة يوجه بتأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تأجيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان صحفي، أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، مما قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي تداعيات.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

المعاهد الأزهرية ملتزمة بقرار المحافظات بشأن تعطيل الدراسة

من ناحيته، وجه شيخ الأزهر، جميع المعاهد الأزهرية الالتزام بالقرارات الصادرة من المحافظات المختصة بشأن تعطيل الدراسة، وذلك وفقًا لحالة الطقس وسوء الأحوال الجوية المتوقعة في كل محافظة.

مواعيد امتحانات نهاية العام بالمعاهد الأزهرية



