مواعيد امتحانات نهاية العام بالمعاهد الأزهرية 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:00 ص 25/03/2026

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر الجروبات الخاصة بالتعليم الأزهري على "فيسبوك" عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد، للعام الدراسي 2026/2025.

وينشر "مصراوي" الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- تبدأ امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، يوم الاثنين الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، 16 مايو 2026.

امتحانات المرحلة الثانوية:

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 21 من أبريل المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.

- امتحانات الدور الثاني:

- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.

- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
حوادث وقضايا

"آخرة اللعب كلبش".. حركات استعراضية تكلف صاحبها حريته
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)

