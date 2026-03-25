مواعيد امتحانات نهاية العام بالمعاهد الأزهرية 2026
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
طلاب المعاهد الأزهرية
يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر الجروبات الخاصة بالتعليم الأزهري على "فيسبوك" عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد، للعام الدراسي 2026/2025.
وينشر "مصراوي" الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:
امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية:
- تبدأ امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، يوم الاثنين الرابع من مايو المقبل، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، 16 مايو 2026.
امتحانات المرحلة الثانوية:
تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يوم الثلاثاء 21 من أبريل المقبل، على أن تعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية، يوم السبت السادس من يونيو 2026.
- امتحانات الدور الثاني:
- المرحلتين الابتدائية والإعدادية:
- النقل الابتدائي والإعدادي، يوم السبت 18 يوليو، على أن تعقد للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت 10 أغسطس.
- النقل الثانوي، يوم السبت 18 يوليو 2026، على أن تعقد للشهادة الثانوية، يوم السبت 18 أغسطس المقبل.