بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس

كتب : أحمد الجندي

12:25 م 29/03/2026 تعديل في 12:26 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موعد امتحانات شهر مارس 2026 لصفوف النقل التي كان من المقرر عقدها اليوم وذلك قبل تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأوضحت المديرية أن مواعيد عقد الامتحانات ستكون كما يلي المرحلتان الابتدائية والإعدادية: يوم الإثنين 6 أبريل 2026، أما المرحلة الثانوية: يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.

وأشارت المديرية إلى أن باقي جدول الامتحانات سيستكمل كما هو دون أي تعديل، مؤكدة حرصها على سلامة الطلاب واستمرار العملية الامتحانية بسلاسة.

وكانت، مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد أصدرت بيانًا بشأن أعلنت فيه تعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة اليوم، وذلك تنفيذًا لقرار إبراهيم صابر محافظ القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية حرصا علي سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكدت المديرية أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم، في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للمستجدات.

