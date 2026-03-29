لسوء الطقس والأحوال الجوية.. تعليق الدراسة اليوم في مدارس محافظة القاهرة

كتب : مصراوي

08:26 ص 29/03/2026

طلاب مدراس

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بيانًا عاجلًا، أعلنت فيه تعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة اليوم، تنفيذًا لقرار إبراهيم صابر محافظ القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية حرصا على سلامة الطلاب.

أكدت المديرية، أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم، في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للمستجدات.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس، فإن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

طلاب مدراس تأجيل الدراسة في مدارس القاهرة محافظة القاهرة تعليق الدراسة في القاهرة تعليق الدراسة في مدارس القاهرة تعليق الدراسة تأجيل الدراسة اليوم تأجيل الدراسة في المدارس

