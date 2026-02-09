صور- وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أطفيح والعياط

زار محمد فايز، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزه مدارس إدارات أطفيح والعياط التعليمية، وذلك ضمن جولة تفقدية بالتزامن مع انطلاق الترم الثاني 2026.

وبحسب بيان، جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة الحضور الميداني الفعال منذ اللحظات الأولى للفصل الدراسي لضمان بداية قوية ومنضبطة تعكس جاهزية المدارس واستعدادها الكامل.

وفي إدارة أطفيح التعليمية، تفقد وكيل المديرية عدة مدارس منها نزلة ترجم تعليم أساسي، والإخلاص الإعدادية، وصول الرسمية لغات، كما شملت الجولة مدارس إدارة العياط التعليمية: الرقة الغربية الابتدائية والرقة الغربية الثانوية والعياط الابتدائية المشتركة.

وخلال الجولة، حرص محمد فايز على متابعة انتظام طابور الصباح، وجاهزية الفصول، واستقرار الجداول الدراسية، بالإضافة إلى حوارات مباشرة مع الطلاب والمعلمين للاطلاع على سير العملية التعليمية عن قرب.

وأكد وكيل المديرية على عدة توجيهات مهمة، منها: تعزيز الانضباط المدرسي وتهيئة بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطلاب ومتابعة توزيع الطلاب داخل الفصول وفق الكثافات المقررة ودعم الأنشطة التربوية لتعزيز روح المشاركة والانتماء وتفعيل دور الإشراف المدرسي طوال اليوم الدراسي ومتابعة جاهزية المعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة واستمرار أعمال الصيانة والنظافة داخل المدارس.

وأشار محمد فايز إلى أن الميدان هو المؤشر الحقيقي لنجاح المنظومة التعليمية، مثنيًا على جهود إدارات المدارس وهيئاتها التعليمية في الاستعداد الجيد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

