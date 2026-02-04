إعلان

شرط واحد.. قرار عاجل من "التعليم" يتيح الغياب عن امتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

03:40 م 04/02/2026

امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صدور قرار عاجل يتيح للطالب الغياب عن امتحانات الثانوية العامة 2026 (الدور الأول) في جميع المواد أو بعض منها، في حال تعرضه لعذر قهري يمنعه من أداء الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطالب، في حال وجود عذر قهري، يتعين عليه التقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بالمستندات التي تثبت هذا العذر، على أن تقوم الإدارة برفع الأوراق إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي للفصل في قبول العذر من عدمه.

وشددت الوزارة على أن إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث يجب أن يكون من خلال تقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

وأضافت الوزارة أنه في حال اعتماد العذر القهري، يحق للطالب أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، موضحةً أنه إذا استمر العذر المرضي حتى موعد امتحانات الدور الثاني، فلا يتم احتساب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان المقررة للطالب.

وأوضحت الوزارة، في ما يتعلق بحالات العذر المرضي المفاجئ الذي قد يتعرض له الطالب أثناء أدائه الامتحان ويحول دون استكماله، أن إثبات الحالة يتم من خلال تقريرَين رسميَّين؛ الأول يحرره طبيب اللجنة، والثاني يحرره رئيس اللجنة.

وأكدت الوزارة أن هذين التقريرين يتم إرسالهما في اليوم نفسه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لدراسة الحالة وتحديد أحقية الطالب في أداء امتحان الدور الثاني في المادة المتأثر بها بالدرجة الفعلية من عدمه، على أن يُرفق بذلك تقرير يُعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام لاعتماده.

امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

