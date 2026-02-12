كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو.

كان في استقبال الوزير لدى وصوله مقر الحفل، الذي أُقيم بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، السفير فوميو إيواي، في لفتة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية واليابان.

وخلال مشاركته في الاحتفالية، نقل الوزير خلال كلمته تحيات وتقدير قيادة وشعب مصر المخلصين إلى جلالة إمبراطور اليابان، مقرونة بخالص التمنيات له بوافر الصحة والسداد والازدهار خلال عصر "ريوا"، وهو العصر الذي يجسد معنى التناغم الجميل، مؤكدًا عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، اللتين تتمتعان بحضارة عريقة ضاربة في أعماق التاريخ، لكل منهما، تقديرًا واعتزازًا بهذا التاريخ، وتلك الثقافة المتميزة لكل منهما، إلى جانب الحرص على الاستدامة.

وقال الوزير إن مصر واليابان تتطلعان دومًا نحو تحقيق مستقبل مشرق، وتؤمنان بأن الأصالة والابتكار ينبغي أن يسيرا جنبًا إلى جنب.

وأضاف الوزير محمد عبداللطيف، قائلًا: "في عهد جلالة الإمبراطور، تواصل اليابان تجسيد قيم الكرامة والاستقرار، وتعمل على ترسيخ أسس السلام والتعاون الدولي، كما يعكس الدور الرمزي لجلالته - بوصفه رمزًا للوحدة - قوة أمة تحترم ماضيها، وتعيد صياغة مستقبلها بعزيمة هادئة واثقة"، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تقوم على هذه المبادئ ذاتها.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مجالات عدة، من التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي وصولًا إلى التعليم، الذي يعد الأبرز في مسيرة البلدين، حيث كانت اليابان ولا تزال شريكًا موثوقًا به وملهماً في دعم جهود مصر لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بها.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التعاون في ملف التعليم بين البلدين وتطويره يتجسد جليًا من المدارس المصرية اليابانية إلى المبادرات الأوسع نطاقًا في مجالي التعليم الفني والتعليم العالي، وهو ما يعكس إيمانًا مشتركًا بأن التعليم هو أساس التقدم الوطني وصون الكرامة الإنسانية.

وتابع الوزير: ما يميز شراكة مصر واليابان ليس حجمها فحسب، بل روحها، روح الاحترام المتبادل والتعاون العملي، والرؤية طويلة المدى، وبينما نحتفل بعيد ميلاد جلالة الإمبراطور، فإننا نحتفل أيضًا بالصداقة الراسخة بين بلدينا؛ تلك الصداقة المرتكزة على الثقة، والتي تعززها القيم، ويلهمها الالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل لشعبينا.

واختتم وزير التربية والتعليم، كلمته معربًا عن تمنياته بأن تزداد الروابط بين مصر واليابان قوة وازدهارًا عامًا بعد عام، قائلًا: "نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أجدد خالص التهنئة لجلالة الإمبراطور، وأعرب عن أسمى آيات التقدير والامتنان للشعب الياباني الصديق".

شهد الحفل حضور الدكتور هاني هلال، أمين الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي الهيئات الدولية، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات التعليمية والثقافية.

