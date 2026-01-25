فور ظهورها.. رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة 2026

ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي 2026 بمحافظة القاهرة، وذلك بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن صدور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الأحد 25 يناير 2026 لجميع المدارس التابعة للمديرية.

أكدت المديرية أن النتائج ستصبح متاحة اليوم لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد الانتهاء من رصد الدرجات.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة القاهرة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة www.cairomoe.net.

