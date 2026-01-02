افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة.. والتوسع للوصول إلى 500 مدرسة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن التوسع الملحوظ في مشروع المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي 2025-2026، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق التجربة اليابانية في التعليم، وتبني النماذج العالمية الناجحة ضمن حصاد 2025.

وبحسب بيان، شهد العام الحالي افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

كما أكدت الوزارة الاستعداد لدخول 10 مدارس إضافية الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027 كمرحلة أولى من خطة التوسع المستقبلية.

ويمثل مشروع المدارس المصرية اليابانية أحد أبرز نماذج التعاون التعليمي بين مصر واليابان، ويهدف إلى تطوير منظومة التعليم المصرية وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، بما يعكس التزام الدولة بالارتقاء بالمستوى التعليمي وفق أحدث النماذج العالمية.

وتستهدف الخطة الرئاسية التوسعية وصول عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس أهمية المشروع في دعم جودة التعليم وربطه بالمعايير الدولية.

