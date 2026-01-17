إعلان

تشديدات صارمة على ضبط اللجان بامتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:56 ص 17/01/2026

الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم في ك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عدة توجيهات تتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 في اليوم الأول لانطلاقها.

وشملت التوجيهات الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، والتصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات.

كما شددت التوجيهات على عدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قِبل أعضاء اللجان، داعيًا الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط أثناء أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى عقد اجتماع مع عدة قطاعات تعليمية لتسهيل مشاركة العاملين في أعمال الامتحانات دون تكبد أعباء السفر من مدارسهم وإدارتهم إلى مدينة كفر الشيخ، ضمن الاستعدادات المكثفة لضمان إجراء الامتحانات وفق أعلى معايير الانضباط والجودة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أعلنت اليوم السبت أن 65 ألفًا و332 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، موزعين على 350 لجنة ضمن 13 إدارة تعليمية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز مواطن بقسم شرطة الخصوص وإجباره على التنازل
"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
أخبار مصر

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
أخبار مصر

مخالفات مرورية.. "إعلام الوزراء" يكشف حقيقة الرسائل الاحتيالية المنسوبة
رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
أخبار مصر

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026