تشديدات صارمة على ضبط اللجان بامتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عدة توجيهات تتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 في اليوم الأول لانطلاقها.

وشملت التوجيهات الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات الوزارية، والتصدي الحازم لأي محاولات غش أو شغب داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال حدوث أي تجاوزات.

كما شددت التوجيهات على عدم تعنيف الطلاب أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة من قِبل أعضاء اللجان، داعيًا الجميع إلى التحلي بالجدية والانضباط أثناء أداء مهامهم، لما لذلك من أثر بالغ في نجاح العملية الامتحانية وسيرها بشكل منظم وآمن.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى عقد اجتماع مع عدة قطاعات تعليمية لتسهيل مشاركة العاملين في أعمال الامتحانات دون تكبد أعباء السفر من مدارسهم وإدارتهم إلى مدينة كفر الشيخ، ضمن الاستعدادات المكثفة لضمان إجراء الامتحانات وفق أعلى معايير الانضباط والجودة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أعلنت اليوم السبت أن 65 ألفًا و332 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، موزعين على 350 لجنة ضمن 13 إدارة تعليمية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.